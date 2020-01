Campionato dipartimentale francese, torna con una vittoria la squadra senior femminile del Team Schiavetti Pallamano Imperia

Imperia. Torna con una vittoria la squadra senior femminile del Team Schiavetti Pallamano Imperia impegnata nel campionato dipartimentale francese, sabato sera in quel di Nizza, contro l’ASSTP NICE HANDBALL, per 28 a 17.

Il risultato positivo consente alle ragazze del coach Luca Martini di consolidare la seconda posizione in classifica ed il tranquillo passaggio alla seconda fase di questo torneo. «Riprendere l’attività agonistica dopo le feste è sempre impegnativo – ci riferisce lo stesso tecnico – anche se non ci siamo mai fermati, mancava il responso del campo sul lavoro che stavamo facendo. Questa sera è andato tutto bene, il punteggio lo conferma, ora ci attende l’ultima giornata ancora in trasferta sabato prossimo».

Formazione: Giulia Bestagno, Arianna Bocica, Dana Carcheri, Giorgia Convalle, Alessia Moisello reti 3, Alice Olivieri, Marianna Polimeno, Dalila Regesta 2, Marta Siviglia 7, Ksenija Susa 2, Beatrice Tortonesi 7, Maria Florencia Traverso 7. Allenatore Luca Martini. Dirigente Saul Convalle.