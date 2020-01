“Campetto da gioco per i ragazzi”, incontro al cinema Zeni a Bordighera

Bordighera. I Lunedì del Movimento Civico ospiteranno lunedì 13 gennaio alle 21 al Cinema Zeni l’incontro “Nascita di un Campo da Gioco per i Ragazzi: Recente Esperienza a Ventimiglia”. «Racconteranno l’esperienza di Ventimiglia Pio Guido Felici, ex- assessore allo Sport, Franco Faraldi, ex-assessore al Bilancio, e Davide Polidoro, promotore della proposta campo da gioco; parlerà delle speranze di Bordighera Gabriele Alessio, Istruttore Nazionale Minibasket.

L’esperienza di Ventimiglia nasce da bisogni quali abbiamo da tanti anni a Bordighera: luoghi di aggregazione sani, e in particolare di spazi all’aperto che riuniscano i ragazzi per momenti estemporanei di sport e per la preziosa opportunità di “crescere insieme”. L’approccio che ha avuto successo a Ventimiglia si è basato sul Bilancio Partecipativo, voluto da Franco Faraldi nell’ex-Amministrazione Ioculano.

L’impegno dell’amministrazione a mettere a bilancio fondi per soddisfare bisogni espressi, e votati, direttamente dai cittadini ha stimolato i ragazzi di Ventimiglia a organizzare una proposta per un campetto da pallacanestro. Il campetto ha ricevuto la maggioranza dei voti delle persone che hanno voluto esprimersi sulle scelte per la loro città. E l’Amministrazione ha mantenuto l’impegno: il bel campetto nuovo è ora usabile e visitabile a 30 metri dal mare nella zona di Nervia, dietro i giochi del Corsaro Nero.

Lunedì sera avremo l’opportunità di apprendere dai protagonisti la storia del campetto e i piani per l’uso che ora stanno facendo i ragazzi. Potremo derivare suggerimenti utili per portare avanti anche a Bordighera il discorso e l’azione verso un obiettivo che è pura salute per la città. Tutti sono invitati a partecipare» – fa sapere Mara Lorenzi per “I Lunedì del Movimento Civico”.

La locandina: EVENTO PLAYGROUND-Locandina