Imperia. In occasione della partita tra Imperia e Albenga, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15 allo stadio “N.Ciccione”, sarà vietato per una ordinanza del Comune, a bar, ristoranti, negozi di alimentari, ubicati nel raggio di 200 metri dall’impianto sportivo, di somministrare bevande alcoliche e di vendere altre bevande, anche non alcoliche, in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere, disponendo, nel contempo, l’uso esclusivo di bicchieri di plastica o di carta, nell’arco temporale ricompreso tra le ore 13.00 e le ore 18.00.

Secondo quanto previsto dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, per quanto riguarda i biglietti, si potranno vendere fino alle 19 di sabato nelle ricevitorie indicate dalle società sportive i tagliandi nominativi destinati ai tifosi. L’elenco degli acquirenti dovrà poi essere trasmesso alla questura di Imperia entro le 20. La società ospitante dovrà predisporre adeguato servizio di steward.

Le due tifoserie sono divise da antica rivalità e in occasione del derby di alcune fa scoppiarono tafferugli incontrollati intorno allo stadio e farne le spese fu un agente