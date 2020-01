Bordighera, un lettore ringrazia il personale del reparto Medicina dell’ospedale

Bordighera. Un lettore desidera ringraziare sentitamente il personale del reparto Medicina dell’ospedale: «Gentilissimi operatori, sono passate due settimane da quando papà Marino ci ha lasciato. Il nostro ringraziamento è per tutti voi del reparto di medicina dell’ospedale di Bordighera: medici, infermieri e operatori, che l’hanno assistito amorevolmente con professionalità e che hanno saputo stare vicino a noi in un momento così triste.

Non ci sono parole per esprimere con quanta umanità ed affetto abbiate saputo accompagnarci in un tratto di vita così pesante da sopportare. Abbiamo riscontrato una solidarietà e una comprensione nei nostri riguardi e in quelli del papà che va al di là dell’impregno del vostro lavoro. In tempi come i nostri dove la superficialità e la fretta sono la norma, il vostro essere gentili, premurosi e realisti, ha fatto si che ci sentissimo meno soli. Grazie! Mirco e Maurizio».