Bordighera. Grande successo di pubblico sabato 11 gennaio al museo Bicknell di Bordighera per la presentazione dei lavori di restauro del paravento realizzato alla fine dell’Ottocento dall’artista Giuseppe Ferdinando Piana, che ha visto l’opera ricollocata nella sua collocazione originaria sul palco del museo.

Durante l’appuntamento sono intervenuti il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, Marcus Bicknell, presidente della “Clarence Bicknell Association” che ha promosso la raccolta fondi tra benefattori statunitensi, l’autore del restauro Riccardo Bonifacio e la dott.ssa Daniela Gandolfi, Responsabile dell’IISL/Museo Bicknell che ha introdotto e coordinato i lavori.

L’originale paravento, articolato in quattro pannelli che con la loro eterogenea e raffinata simbologia rievocano l’ambiente artistico multiculturale della Bordighera fin de siècle e in particolare del Museo Bicknel, sarà visitabile fino alla metà del mese di febbraio quando verrà trasferito nel Palazzo Reale di Genova in occasione della mostra “Mogano, ebano e oro! Interni d’arte a Genova nell’Ottocento, da Peters al Liberty” in programma fino al 5 luglio 2020.