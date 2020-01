Bordighera. Applausi a scena aperta per I Matti per Gioco e la loro cena con delitto Assassinio sull’Olimpo nella serata di beneficenza organizzata dal Leo Club di Ventimiglia presso il ristorante Chez Luis a Bordighera.

Gli dei greci rivisitati in chiave moderna si trovano ad affrontare problemi attuali ed a loro sconosciuti creando equivoci e fraintesi fra scene comiche, balletti e musica. Gli spettatori sono stati resi parte attiva per districare la matassa investigativa che alla fine si scioglie in una situazione del tutto inaspettata con un finale sorprendente, coinvolgente e pieno di significato.

di 12 Galleria fotografica I Matti per Gioco









Il ricavato della serata, che ha ottenuto un sold out, è stato devoluto alla scuola secondaria di primo grado Cavour di Roverino per l’acquisto di materiale di didattico. Consuelo Benedetti, Maura Polito, Stefano Pollini, Mirella Fazzolari, Emilia Serpico, Andrea Alchieri, Marta Laveneziana, Enrico Manfredini, Renato Barletti e Cristina Valente con le ballerine della Dance Art Project hanno offerto due ore di intenso spettacolo toccando diversi generi. Regia di Consuelo Benedetti. Testi di Maura Polito e Renato Barletti

(Foto di Omar Aguirre)