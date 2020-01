Bordighera. Un bel gruppetto, in totale 17 fra soci e simpatizzanti, dell’Associazione Europea “Amici della Francia” si è ritrovato giovedì 16 gennaio in un noto locale di Bordighera Alta per la tradizionale e gradita festa del “Gateau des Rois” (Torta dei Re) alla presenza delle signore Constance e Isabelle, tra le fondatrici dell’Associazione avvenuta nel 1989.

Alla relazione sull’attività svolta nel corso del 2019 da parte del presidente Eduardo Raneri, sono stati ricordati i prossimi rendez-vous a partire da sabato 25 gennaio alle 16 presso la chiesa Valdese di Sanremo (in via Roma 14) per un “révival” dell’indimenticabile Fred Buscaglione a cura del musicologo M° Freddy Colt.

Mercoledì 12 febbraio alle 14,30 alla Sala St.Exupery di Mentone (8 rue de La République) verrà proiettato il film documentario della serie “Connaissance du monde” sulla “Route Napoleon”, un viaggio nel cuore delle Alpi con il regista Daniel Drion. Il gruppo di Studio sulla Storia e Letteratura francese operante nell’ambito dell’Associazione del 1998 si ritroverà mercoledì 19 febbraio alle 17,15 alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia per esaminare assieme a Mr. Jacques Buisson il contenuto del libro di Madame de Sévigné (1626-1696) intitolato “Je vous écris tous les jours” ( vi scrivo tutti i giorni ).

Domenica 23 marzo alle 15,30 appuntamento al Palazzo del Parco di Bordighera con l’Opera Rigoletto di Verdi e l’orchestra sinfonica diretta dal M° Massimo Dal Prà. Nel corso del gustoso incontro conviviale non sono mancate le foto-ricordo.

(Foto di E.R.)