Bordighera, l’amministrazione destina il fondo di solidarietà all’Università della terza età

Bordighera. Giovedì 16 gennaio, nel corso di un incontro a Palazzo Garnier, il sindaco Vittorio Ingenito, il vicesindaco Mauro Bozzarelli e l’assessore Stefano Gnutti hanno consegnato il fondo di solidarietà all’Università della terza età, nelle persone della presidente Giannina Borelli e del tesoriere Silvano Volcan.

«Il nostro piccolo contributo va oggi ad una realtà che da anni impreziosisce lo scenario culturale e sociale della nostra Città con un’attività continua e appassionata – ha dichiarato il sindaco Vittorio Ingenito -. Siamo grati all’Università della Terza Età per l’offerta formativa con cui coinvolge i meno giovani, per le prestigiose iniziative promosse e per il suo spiccato spirito di collaborazione e servizio».

Si è così rinnovato l’impegno della giunta a donare parte dello stipendio di Sindaco e Assessori a sostegno delle associazioni che operano nel territorio di Bordighera.