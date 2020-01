Bordighera, incidente in centro. Coinvolti auto, scooter e pedone: due feriti

Bordighera. E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto alle 3 della notte tra venerdì e sabato in via Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Bordighera. A finire in ospedale sono stati un 33enne in sella uno scooter e un 24enne che stava attraversando la strada. Stando a una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da una donna alla guida di una Mini Cooper che ha centrato lo scooterista e poi investito il pedone. Ma la dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire.

A riportare le ferite più gravi è stato il giovane a piedi, che nell’impatto con l’auto e poi con l’asfalto, si è fratturato una caviglia e si è procurato escoriazioni al volto. Il 33enne ha riportato escoriazioni varie in tutto il corpo. Illesa, ma sotto shock, la conducente dell’auto. Gli inquirenti hanno escluso l’alcool come causa dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi automedica del 118, due ambulanze (Ponente Emergenza e Croce Rossa Bordighera) carabinieri e polizia.