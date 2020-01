Bordighera. Una serata magica – sulle tracce di Omero, Ulisse e Telemaco – quella appena conclusa al Palazzo del Parco. Un terzo appuntamento della rassegna Fughe di teatro…e di Umorismo a Bordighera che, grazie alla presenza di Gioele Dix e del suo “Vorrei essere figlio di un uomo felice”, ha incantato una sala gremita.

L’autore e interprete è un vulcano di energia, che affascina la platea saltando da un brano di Paul Auster a un racconto di Milan Kundera, passando per gli aneddoti e i ricordi della sua infanzia: quasi due ore di risate, memorie, riflessioni, parentesi e citazioni.

“L’odissea del figlio di Ulisse, ovvero come crescere con un padre lontano” di e con l’istrionico Dix ha saputo regalare una bellissima serata al pubblico di Bordighera, confermando la possibilità per il teatro di far ridere, riflettere, emozionarsi e – perché no – commuoversi.

Ed ora attesa per il quarto appuntamento con Enzo Iacchetti e Pino Quartullo, in arrivo a Palazzo del Parco Sabato 1 Febbraio alle ore 21.00 con Hollywood Burger.

La rassegna è realizzata con il contributo del Comune di Bordighera; organizzata e diretta da Nidodiragno Produzioni/CMC e da Claudia Claudiano.