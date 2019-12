Bordighera. Migliaia di persone hanno atteso in piazza Garibaldi l’arrivo del 2020. Per la prima volta la “Città delle Palme” ha festeggiato all’aperto il Capodanno. Tanta la voglia di ballare, cantare e divertirsi di bordigotti e foresti che, grazie alla sicurezza garantita da un cordone di forze dell’ordine (carabinieri, polizia locale e protezione civile) hanno festeggiato in sicurezza in una piazza gremita e completamente pedonale per l’occasione.

La festa è iniziata alle 22, con Beppe De Marco e Marco Vallotta, speaker e dj di RDS 100% Grandi Successi, e con i quattro componenti dei Bop Frog, storica cover band romana che ha accompagnato i presenti verso il conto alla rovescia con un repertorio che comprende le più celebrinhit pop, rock e dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi.

Nel frattempo, perfetto accompagnamento per la musica, piazza Garibaldi si è vestita di luci multicolori con lo spettacolo Laser Light Show.

Presente l’amministrazione comunale al gran completo, con in testa il sindaco Vittorio Ingenito che dal palco del palco di piazza Garibaldi ha augurato buon anno a tutti i suoi concittadini.