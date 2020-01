Bordighera. Una lettrice, Susanna Bartolucci, ci scrive per segnalare la presenza di legname e detriti, portati dalla violenta mareggiata di inizio dicembre, nei passaggi verso mare di via Ferrara e via Forlì.

«Invio per opportuna conoscenza e segnalazione di cattivo servizio a seguito mareggiata ante natalizia. Come potete vedere dalle foto allegate ad oggi , 1 gennaio 2020, permangono i detriti che ostruiscono il passaggio al mare in via Ferrara e via Forlì a Bordighera. Il Sindaco e gli Amministratori non vedono? Gli Operatori Ecologici dove sono?»