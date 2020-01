Bordighera, cambia la viabilità in via Vittorio Veneto e lungomare Argentina. Ecco come

Bordighera. Cambio permanente della viabilità nella Città delle Palme. Due sono le modifiche entrate in vigore. La prima: in via Vittorio Veneto sul lato ponente, dal 16 giugno al 30 settembre, la sosta negli appositi parcheggi potrà durare al massimo due ore. Dal primo ottobre al 15 giugno non ci sarà invece limite di durata alla sosta.

Altra modifica alla viabilità sul lungomare Argentina. Più precisamente dal civico 6 – 8 è prevista l’attivazione del dissuasore con pistone pneumatico nei seguenti orari: dalle 15.30 alle 6 e dalle 10.30 alle 13.30. Al di fuori di questi orari è permesso il transito, a velocità di 10 km/h esclusivamente per il carico e scarico merci attinenti gli esercizi commerciali e stabilimenti balneari.