Bordighera, al Museo Clarence Bicknell la presentazione del paravento teatrale dipinto dal pittore Giuseppe Ferdinando Piana

Bordighera. Sabato 11 gennaio alle 16, presso il Museo Clarence Bicknell verrà presentato al pubblico il paravento teatrale dipinto dal pittore Giuseppe Ferdinando Piana per il museo dell’amico Clarence Bicknell, dopo le complesse operazioni di conservazione e restauro che lo hanno recentemente interessato.

Il restauro, sovvenzionato grazie ai fondi raccolti dalla “Clarence Bicknell Association” fra benefattori americani, è stato curato dal Laboratorio Bonifacio di Bussana (Sanremo), con la supervisione della Soprintendenza ai Beni Artistici della Liguria (MIBACT) e la direzione del dott. Alfonso Sista che interverrà alla presentazione insieme all’abilissimo autore del restauro Riccardo Bonifacio.

Il paravento, di pregevole valore artistico, insieme a quello gemello dipinto da Friederich Von Kleudgen, entrambi originariamente presenti sul palco del museo, era uno degli oggetti a cui Clarence Bicknell era particolarmente affezionato, tanto da farsi ritrarre spesso davanti ad esso.

Insieme alla dott.ssa Daniela Gandolfi dell’IISL-MuseoBicknell, che introdurrà e coordinerà i lavori, sarà presente Marcus Bicknell, presidente della “Clarence Bicknell Association” e pronipote di Clarence, che hanno organizzato insieme questo momento significativo in prosecuzione delle celebrazioni commemorative del centenario della scomparsa di Clarence Bicknell avvenuta il 17 luglio 1918.

L’interesse riacceso attorno alla figura di questo importante studioso ha fatto sì che le celebrazioni iniziate nel 2018 sono proseguite con altre mostre ed eventi nel 2019 e continueranno ancora nel 2020, anno in cui si prevede da parte dell’IISL anche la pubblicazione della traduzione italiana della biografia di Clarence Bicknell, Marvels di Valerie Lester, edita sinora solo in inglese, e il catalogo della mostra “Clarence Bicknell, in the past for the future” diretta da Daniela Gandolfi e organizzata dall’Istituto a Bordighera, Imperia e Finale. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.