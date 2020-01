Bordighera, a maggio il porto avrà il suo bar. Riunione preventiva con i gestori

Bordighera. Venerdì 24 gennaio si è svolta una riunione preventiva tra i vincitori del bando per la gestione di un bar all’interno del porto – i proprietari del ristorante Maoma di Bordighera -, l’assessore Marco Laganà, i dirigenti comunali che si occupano dell’area portuale, il comandate della polizia locale Attilio Satta e il maresciallo Gianluca Ingrosso, comandante della delegazione di spiaggia di Bordighera. Scopo dell’incontro, quello di informare i futuri gestori del bar dei passi da compiere per poter gestire uno spazio interno all’area portuale. I

l locale aprirà dal mese di maggio fino a settembre. Il bando vinto ha una durata triennale (2019-2021). Un prefabbricato di circa 25 metri quadrati verrà dunque installato nei pressi dell’area di rimessaggio delle barche, vicino all’ufficio della capitaneria di porto. A disposizione dei gestori, uno spazio di altri 25 metri quadrati circa per posizionare tavolini e sedie. Numerose le prescrizioni di cui dovranno tenere conto i gestori: da quelle inerenti la sicurezza della navigazione fino alla pubblica incolumità. Da valutare anche la limitazione della velocità per le auto in quel tratto di banchina e l’utilizzo di fioriere per evitare la possibile caduta in mare dei bambini che frequenteranno il locale.