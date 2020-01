Bolkestein, Sartori e Berrino: «I balneari possono contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia»

Genova. Di seguito le dichiarazioni di Augusto Sartori e Gianni Berrino, rispettivamente capogruppo e assessore regionale di Fratelli d’Italia, alla lettera indirizzata dalla Procura di Genova alla Capitaneria, al Comune di Genova, al Demanio e a Regione Liguria per avvisare gli enti interessati del dovere di rispettare la direttiva Bolkestein.

«I balneari possono contare sull’appoggio di Fratelli d’Italia a tutti i livelli istituzionali, ci batteremo in Regione, al Parlamento italiano ed europeo per fare in modo che i loro interessi vengano tutelati. Non si può accettare una direttiva folle come la Bolkestein che non si cura minimamente di chi, da anni, investe negli stabilimenti – commentano Sartori e Berrino – ci sono in gioco migliaia di attività di famiglie liguri, già messe a dura prova lo scorso anno dalle mareggiate. Gli stabilimenti balneari sono da sempre un’eccellenza della nostra regione e come tali vanno assolutamente difesi».