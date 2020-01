Imperia. Il ‘Trofeo Città di Imperia – Memorial Sapienza’ si è chiuso con la vittoria di ASD Bogliasco che in finale ha battuto la Rari Nantes Imperia con il punteggio di 16-10. Al terzo posto si è classificata Aquatica Torino di mister Ferrigno.

I premi individuali sono stati assegnati a Federica Ignaccolo (Aquatica Torino) quale ‘miglior portiere'; il trofeo per il capocannoniere è andato a Lise Accordino (Rari Nantes Imperia), autrice di 17 reti; e ‘migliore giocatrice’ della rassegna è stata eletta Sara Amoretti (Rari Nantes Imperia). I colori giallorossi raccolgono 3 vittorie, un pari (con la maschile) ed una onorevole sconfitta, oltre a tre premi individuali. Dato che si aggiunge il riconoscimento a Federico Merano, come ‘MVP’ della amichevole di ieri.

Nella rassegna sono state consegnate le borse di studio alle ‘migliori speranze giovanili della pallanuoto imperiese’, Luca Bracco e Bianca Rosta, gentilmente offerte dal signor Mario Sapienza, in memoria del fratello Cristiano.

I tabellini

FINALE 1°/2° POSTO

R.N.IMPERIA – ASD BOGLIASCO 10-16

(4-7; 3-2; 3-4; 0-3)

Imperia – Sowe, Amoretti M., Martini, Amoretti S. 3, Amoretti A, Mirabella 1, Rosta 1, Ferraris, Cerrina, Accordino 5, Platania, Sattin , Giai, Cappello, Iazzetta. All.: Stieber

Bogliasco - Malara, Paganello, Carpaneto, Cuzzupè 2, Mauceri, Millo 2, Lombella 2, Rogondino 2, Mori 2, Criscuolo 1, Rayner, Criscuolo S. 4, Falconi. All.: Sinatra

Note: uscite per limite di falli Rayner e Criscuolo (B)

FINALE 3°/4°

AQUATICA TORINO – U.S.LOCATELLI 15-9

(5-0; 3-4; 5-2; 2-3)

Aquatica - Ignaccolo, DeMarchi 1, Fasolo, Parfumi, Catto 2, Tamagnone 4, Panattoni 3, Cabras, Franci 3, Sessarego 2. All.: Ferrigno

Locatelli – Avenoso, Bianco 2, Donato 4, Bissocoli, Ravenna, Grasso, Rossi 1, Nucifora 2, Drago, De Laurentiis, Ciccione, Polidori, Medicina, Magaglio

Sup.Num: Aquatica 1/4 + un rigore trasformato; Locatelli 2/4 + due rigori trasformati

FINALE 5°/6° POSTO

AN Brescia – Como Nuoto vince Como Nuoto

FINALE 7°/8° POSTO

Florentia S.T. – Varese Olona 11-14

I risultati della III° giornata

Girone 1

R.N.Imperia – AN Brescia 10-6

US Locatelli – Florentia S.T. 9-9

Classifica: R.N.Imperia 9, Locatelli 4, AN Brescia 3, Florentia S.T. 1

Girone 2

ASD Bogliasco – Aquatica Torino 14-9

Varese Olona – ComoNuoto

Classifica: ASD Bogliasco 9, Aquatica 6, Como Nuoto 3, Varese 0