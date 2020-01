Bambino di 11 anni ricoverato al Gaslini per meningite: condizioni ancora critiche

Genova. La direzione sanitaria del Gaslini informa che il bambino genovese di 5 anni ricoverato domenica scorsa in Terapia intensiva per meningoencefalite meningococcica sta rispondendo bene alle cure. Ieri è stato trasferito nel reparto di Pediatria d’urgenza per proseguire la terapia. Il ceppo batterico contratto è risultato il meningococco di tipo Y.

Le condizioni del bambino di 11 anni ricoverato da ieri in terapia intensiva per meningoencefalite da meningococco invece permangono critiche, la prognosi è al momento riservata. Non è ancora disponibile la tipizzazione del ceppo batterico.

«Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito alle condizioni cliniche dei due piccoli pazienti» – dichiara la direzione sanitaria del Gaslini.