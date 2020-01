Australian Open, Sinner supera Purcell: prima vittoria in uno Slam per il tennista del Piatti Tennis Center di Bordighera

Bordighera. Il giovane Jannik Sinner, allenato da Riccardo Piatti del Piatti Tennis Center di Bordighera, ha sconfitto Max Purcell nel singolare maschile dell’Australian Open.

A Melbourne è riuscito a superare l’avversario, dopo l’interruzione della partita a causa del maltempo, con il punteggio finale di 7-6, 6-2, 6-4.

E’ la prima vittoria in carriera in uno Slam per il giovane tennista altoatesino che ha ricevuto anche i complimenti di Roger Federer per la sua prestazione.