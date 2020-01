Australian Open, Fognini affronta Opelka

Taggia. Fabio Fognini, dopo essere uscito dall’Auckland Open in Nuova Zelanda, tornerà in campo lunedì 20 gennaio per partecipare all’Australian Open.

Il tennista di Arma di Taggia nel singolare maschile dovrà affrontare l’americano Reilly Opelka, n 38 nella classifica Atp.

L’armese sarà così impegnato nel primo Slam dell’anno che si svolgerà a Melbourne tra il 20 gennaio e il 2 febbraio.