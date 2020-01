Aurelia Bis, Marcucci (Sanremo al Centro) a Berrino: «Lasciamo da parte polemiche inutili e lavoriamo insieme per un’opera fondamentale»

Sanremo. Il consigliere comunale Lorenzo Marcucci così interviene: «La battaglia per il prosieguo e il completamento dell’Aurelia Bis non deve avere colore politico e deve essere portata avanti congiuntamente da Comuni e Regione, come giustamente rilevato dal presidente Toti e dal sindaco Biancheri nel corso del loro recente

incontro.

Ed è in quest’ottica di collaborazione che si inserisce la mia iniziativa della petizione, non a caso supportata da molte adesioni anche di persone dell’area politica del governo regionale, a cui peraltro non è nemmeno rivolta la petizione,

cosa che avrebbe visto anche l’assessore Berrino se avesse letto con più attenzione il testo della stessa. Per questo ritengo le sue parole di commento alla mia petizione, che in poche ore ha raccolto circa 1000 adesioni, immotivatamente risentite e inutilmente orientate ad una polemica politica, quando la mia iniziativa non aveva

certo questa finalità. Io non faccio politica cercando di addossare le colpe agli altri, anche se di colore politico diverso dal mio. Io cerco di migliorare quel piccolo pezzettino di mondo sul quale posso intervenire.

Peraltro, volendo guardare all’aspetto tecnico della questione, è vero che il bando è stato pubblicato ma non è vero che non si può più intervenire sullo stesso. Sia perché è sempre possibile agire in autotutela, sia perché stiamo attraversando una fase di forte evoluzione e di grande incertezza per quanto riguarda la questione delle

concessioni autostradali, il che potrebbe significare una modifica allo scenario ed ulteriori sviluppi sul tema. Motivo per cui ritengo che, anziché perdersi in inutili polemiche su una semplice petizione popolare, si debba oggi più che mai far fronte comune per adoperarsi nelle sedi istituzionali preposte al fine di far comprendere quanto sia importante il completamento dell’Aurelia Bis per lo sviluppo logistico, turistico e commerciale del ponente ligure».