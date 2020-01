Sanremo. Goliardi in azione, presumibilmente nella notte appena trascorsa, in piazza Sardi. Qualcuno, su di un albero in un’aiuola, ha affisso un cartello che recita quanto segue: “A.T.C. Imperiese – ATTENZIONE – battuta al cinghiale in corso”.

“Atc” sta per “ambito territoriale caccia” e il cartello, a quanto sembra, pare essere originale, di quelli usati dalle squadre prima delle battute. Battute al cinghiale che, logicamente, non ci sono e forse mai ci saranno nella piazzetta della movida attigua a quella intitolata a Benedetto Bresca.

Fatto sta che l’avviso c’è ma il riferimento è quanto meno nebuloso: forse è riferito a qualcuno soprannominato “cinghiale” o forse alla recente cattura di Carmela, la scrofa selvatica sedata all’interno dei giardini pubblici Tommaso Reggio di Ventimiglia.