Sanremo. Si sta tenendo in questi istanti nella Città dei Fiori l’Assemblea generale Confindustria in occasione del premio “100 anni da qui”.

Per l’occasione illustri relatori discuteranno dello sviluppo del territorio della provincia di Imperia in un contesto sempre più globalizzato si discuterà dei rapporti economici con la vicina Francia e il resto dell’Europa che dovranno crescere grazie a una maggiore sinergia al fine di creare un’unica regione europea: questo è il sogno degli industriali riunioni nel teatro del Casinò.

Le parole di Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia: «Abbiamo un territorio a vocazione turistica quindi le nostre imprese presentano offerta diversa. I flussi turistici hanno faticato ad arrivare negli ultimi giorni di feste, insieme a sindaci chiediamo che sia posto rimedio sia a livello infrastrutturale sia con interventi di somma urgenza per farci tornare usufruibili dal turismo. Vogliamo dare anche messaggi positivi per il rilancio del nostro territorio».

Le dichiarazioni di Vincenzo Boccia, presidente nazionale di Confindustria: «Potrebbe essere la grande occasione per un’operazione anticiclica che porti lavoro, incremento dell’occupazione, infrastrutture sia in chiave italiana sia in chiave europea».

Presenti i sindaci di tutta la provincia e gli amministratori tra cui l’assessore regionale Gianni Berrino:

L’assessore regionale Marco Scajola:

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti:

(Articolo in aggiornamento)