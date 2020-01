ASD Imperia, tutti gli incontri e i convocati del settore giovanile neroazzurro

Imperia. Si torna al calcio giocato nel week-end tra sabato 4 e domenica 5 gennaio per disputare i recuperi di campionato rinviati a causa allerta rossa. Quasi tutte le categorie del settore giovanile nero azzurro saranno impegnati ad eccezione delle formazioni Under 16 e Under 15.



Di seguito tutti gli incontri e i convocati in programma:

Sabato 4

Juniores 2° liv:

Villanovese – Imperia ore 14:30

campo “Villanova”

Convocati: Comiotto, Giglio, Lamnica, De Matteis, Somà, Pallini, Pastorino, De Luca, Lo Sicco, Carnabuci, La Porta, Aicardi, Dalocchio, Suarez.

Allenatore – Roberto Manitto

Allievi U17

Ospedaletti – Imperia ore 10:30

campo “Comunale” Camporosso

Convocati: Ansaldi, Ascheri, Balbusso A., Balbusso D., Comiotto, Cosentino, Cucuzza, Derjai, Di Leo, Fatnassi, Giorgini, Lanteri, Morchio, Tallone, Traverso.

Allenatore – Maurizio Tirone

Giovanissimi U15

Imperia – Camporosso ore 15:00

Campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati: Fresia, Malaj, Amoretti, Ascheri, Dani, Papone, Taliercio, Bianchino, Borri, Dedej. Di Fabio, Giudice, Guastamacchia, Nastasi, Parrelli, Zambruno, Ardissone, Dedja.

Allenatore – Tiziano Monterosso

Giovanissimi U14

Finale – Imperia ore 15:30

campo “F. Borel” Finale Ligure

Convocati: Badino, Bona, Bottino, Bruno, Coscia, Di Leo, Fanzone, Iapichino, Macaluso, Morini, Multari, Nichele, Robotti, Rosa, Sabir, Torrielli, Trucchi.

Allenatore – Daniele Olivieri