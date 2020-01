Asd Imperia, tesserato il portiere Luigi Palmieri

Imperia. La Asd Imperia, rende noto l’avvenuto tesseramento del portiere, classe ’96, Luigi Palmieri che sarà a disposizione di mister Lupo nell’incontro casalingo di domenica 12.

Palmieri ha vestito le maglie di: Foligno in serie D, nella stagione 2014-15, Monterosi, in Eccellenza, Grosseto, in serie D nella stagione 2015-16 per poi passare nel Gavorrano, sempre in D a febbraio 2016 e infine alla Sanremese nella stagione 2016-17.

«La società tutta rivolge un grande benvenuto a Luigi e gli augura buon lavoro».