Imperia. Week-end chiaro scuro per le formazioni giovanili della Asd Imperia. Si interrompe la striscia positiva della Juniores Eccellenza, cinque vittorie consecutive per la formazione guidata da mister Casella che trova la prima sconfitta nel girone di ritorno con la Sestrese. Escono sconfitte dai rispettivi incontri anche la Juniores provinciale di mister Manitto e la formazione guidata da mister Ordano under 14.

Di seguito la classifica dei marcatori della società ASD Imperia e tutti i risultati del week-end:

di 6 Galleria fotografica Atletico Argentina - Imperia categoria under 14









Classifica capocannoniere ASD Imperia:

Prima Squadra: 10 Capra, 5 Donaggio 4 Sassari, 4 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Martelli, 1 Pellegrino, 1 Carletti M.

Juniores Eccellenza – Prov.: 9 Aicardi, 8 Poletti, 6 Pellegrino, 6 La Porta 4 Nastasi, 4 Correale, 4 Zeka, 4 Zanchi, 3 Manitto, 3 Suarez, 1 Sasso, 1 Macaluso, 1 Negro, 1 Lo Sicco, 1 De Matteis, 1 Giglio

Under 17: 6 Tallone, 5 Cosentino, 5 Lanteri, 3 Laze, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso

Under 16: 7 Ardissone, 3 Comiotto, 3 Fatnassi, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Ascheri, 1 Bottino, 1 Sasso, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti, 1 Zandonella, 1 Giudice

Under 15: 14 Ardissone, 6 Giudice, 5 Zambruno, 4 Dedja 2 Di Fabio, 1 Borri, 1 Casella, 1 Matani, 1 Parelli, 1 Arigo, 1 Taliercio, 1 Carol

Under 14 A-B: 17 Nichele, 10 Sabir, 7 Dedja 5 Multari , 4 Trucchi, 3 Macaluso, 3 Bottino, 3 Sasso, 2 Trucchi, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Rosa, 2 Di Pietro, 1 Caprera

Allunga ancora Nichele (U14) con 17 reti grazie alle cinque reti realizzate sabato pomeriggio contro l’Argentina. Al secondo posto Ardissone (U15) con 14 reti. In terza posizione entrambi con 10 reti Sabir (U14) e Capra (PS).

Tutti i risultati:

Juniores Eccellenza

Sestrese 4 Imperia 1

Juniores Prov.

Imperia 2 Carcare 4

Allievi U17 (riposo)

Allievi U16

Legino 0 Imperia 1

Giovanissimi U15

Borghetto 0 Imperia 4

Giovanissimi U14

A.Argentina 0 Imperia 10

Giovanissimi U14

Imperia sq. B 0 A.Argentina sq. A 3