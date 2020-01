Taggia. Si è tenuto ieri un incontro molto interessante tra alcuni esponenti dell’aeronautica di Albenga e Capo Mele e il Colombo di Arma di Taggia, presso la sede della Protezione Civile.

Il capitano Gerardi, il maresciallo Sarno e il maresciallo Muretto hanno illustrato le loro delicate funzioni professionali e la loro importante attività sociale rivolta al bene della collettività e hanno spiegato nel dettaglio le modalità su come entrare a far parte dell’aeronautica e su come accedere alla carriera militare.

Così la prof.ssa Luciana Biamonti, referente dell’iniziativa: «Ringraziamo davvero i nostri tre ospiti dell’aeronautica militare che hanno saputo coinvolgere i ragazzi, tanto che alcuni di loro si sono convinti a tentare di seguire questa carriera certo non facile ed impegnativa, affascinati dalla prospettiva di far parte del corpo dell’aeronautica italiana. Un grazie anche alla Protezione Civile di Taggia che ci ha ospitato nei suoi locali».