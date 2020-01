Arma di Taggia, Fiat Panda in fiamme vicino a distributore benzina

Arma di Taggia. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo sono intervenuti nella tarda mattinata per domare le fiamme divampate da una Fiat Panda, in via Beglini, nei pressi del distributore IP, vicino al casello autostradale di Arma di Taggia. Sul posto anche i carabinieri.

Accertamenti sono in corso per ricostruire l’accaduto.

[Foto di Andrea Lapini]