Arma di Taggia, apertura straordinaria al “Colombo”

Taggia. L’istituto Colombo informa che domani la sede di Arma di Taggia situata presso le ex Caserme Revelli sarà a disposizione dalle 8 fino alle 17 per tutti quei genitori che dovessero ancora iscrivere i loro figli alle scuole superiori con interesse verso i vari indirizzi del Colombo.

Domani infatti è l’ultimo giorno possibile per le iscrizioni. Si ricorda che presso la succursale del Colombo sono presenti in particolare due indirizzi: il Liceo scientifico sportivo, unica sede in provincia, e l’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, anche con curvatura sportiva per chi lo volesse.

Saranno presenti addetti specializzati nell’iscrizione online (portarsi documenti d’identità e un riferimento email).