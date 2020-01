Bordighera. Ha fatto il suo ingresso ieri, nel prestigioso Lions Club Bordighera Otto Luoghi, l’imprenditore e master sommelier Antonello Lacala, ex direttore e amministratore del ristorante e stabilimento balneare Giunchetto.

Quarantacinque anni, sposato con Stefania e padre di Alice e Clara, Lacala è stato scelto per le sue spiccate capacità nel campo lavorativo, dove si è distinto fino a intraprendere una brillante carriera, ma anche per le doti umane e la voglia di partecipare attivamente alle attività benefiche messe in campo dai Lions per migliorare la società.

A introdurre Lacala nel Club è stato il commercialista Gianluca Di Rocco, che lo ha presentato al sodalizio. Antonello Lacala è in possesso di un diploma di Sommelier francese ed è uno tra i sedici Master Sommelier al mondo. Come sommelier ha vinto un importante concorso a Bordeaux. Ha lavorato nel Principato di Monaco, come 1° maitre dell’Hotel de Paris e dell’Hotel Hermitage, poi come direttore del Port Palace. E’ stato anche docente presso l’istituto alberghiero di Busto Arsizio. A Bordighera ha gestito il Giunchetto fino a dicembre, quando la proprietà è stata venduta a una milionaria svizzera che la trasformerà in una villa extra-lusso.

«Porterò il mio contributo per cercare di limitare il consumo di alcol nei giovanissimi – ha detto ieri – E’ la mia materia, il mio campo, e voglio mettere le mie conoscenze al servizio degli altri».

La cena di ingresso del nuovo socio si è svolta presso il rinomato ristorante Chez Luis in corso Italia, a Bordighera.