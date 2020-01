Ancora un rinvio per l’Airole Fc nel campionato di serie C di calcio a 5

Airole. Nuovo rinvio per l’Airole FC nel campionato di serie C maschile di calcio a 5. Questa volta ad essere posticipata è stata infatti la partita prevista per venerdì scorso al PalaRoja fra i biancoverdi ed il Città Giardino Marassi valida per l’ultima giornata del girone d’andata.

Problemi dell’ultim’ora hanno infatti costretto la squadra ospite a chiedere il rinvio concesso dalla Federazione anche grazie alla sportività dell’Airole e del presidente Stefano Ricci: «Facciamo questa attività per puro divertimento e cerchiamo sempre nei limiti del possibile di venire incontro alle altre società anche perché tutti possono avere problemi in un girone che prevede trasferte spesso molto lunghe. Sicuramente ora avremo un calendario davvero fitto perché sono tre le gare del girone d’andata da recuperare».

Il primo dei recuperi è previsto martedì sera in casa della Rapallo Rivarolese a cui seguirà venerdì la prima giornata del girone di ritorno in casa contro il Riva Ligure.

Nel campionato giovanile CSI battuta d’arresto per l’under 18 superata 3-1 dal Caramagna ed attualmente in terza posizione nella classifica di categoria.