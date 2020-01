All’Accademia Formativa di Taggia corso base di make up con Andrea Pallanca

Taggia. L’impatto che la bellezza fisica ha sulla nostra vita è molto potente: basti pensare alla relazione della bellezza con il benessere, con il successo scolastico o lavorativo. Queste ragioni spingono molte persone a spendere numerose energie e anche denaro per la ricerca di un aspetto fisico più gradevole.

Il costante sviluppo della cosmesi, delle metodologie dell’estetica e del benessere finalizzate al miglioramento delle caratteristiche fisionomiche della persona, ha contribuito a rendere l’estetista una figura professionale che deve avere competenze e conoscenze specifiche.

Per questo motivo la qualità della formazione è importante per chi vuole svolgere l’attività di estetista, è fondamentale conoscere e approfondire le tecniche estetiche più innovative.

Manuela Sartore e Patrizia Morreale dell’Accademia Formativa propongono questo nuovo corso di specializzazione e aggiornamento professionale rivolto a tutte le persone che operano nel mondo dell’estetica e del benessere, il corso base di make up rientra nel progetto Make up academy.

Andrea Pallanca è un international make up artist formatosi a Milano e a Roma, ora collabora con grandi case di moda, fotografi e insegna nelle migliori accademie

Il corso base di make up si sviluppa in tre giornate in cui verranno affrontati vari argomenti indispensabili per effettuare un trucco perfetto: Preparazione della pelle al trucco, analisi colore e del tipo di pelle per scegliere nel modo corretto i cosmetici più adatti, teoria dei colori, correzioni epiteliali utilizzo del correttore, tipologie mediterranea nordica e incerta, analisi morfologica del viso tipi di ovale, tondo, quadrato, triangolare, correzioni universali, tecnica del chiaroscuro, correzione morfologica degli occhi, correzione morfologica delle labbra.

Il corso di make up base si terrà nella sede di Arma di Taggia dell’Accademia Formativa presso la nuova stazione dei treni nei giorni sabato 25 gennaio, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio. Il progetto Make up academy prevede 12 incontri, Nel mese di maggio è previsto il corso di trucco sposa.

L’Accademia Formativa è una delle principali scuole di estetica in Liguria, dove da oltre 20 anni organizza corsi riconosciuti dalla Regione Liguria e corsi di specializzazione per estetiste e per persone interessate al mondo del benessere.

L’accademia Formativa è sempre a disposizione di chi vuole conoscere meglio l’offerta formativa, prenotando un appuntamento è possibile seguire in sede una lezione di prova gratuita.

Accademia Formativa è diretta da Patrizia Morreale e Manuela Sartore: sede di Sanremo in via Roma 4, sede di Arma di Taggia presso la scuola Gori beauty & hair school ad Arma di Taggia, via Brigate Partigiane stazione nuova dei treni.

Per informazioni: Manuela Sartore 339/2123407, Patrizia Morreale 338/4687355, info@accademiaformativa.com. Visitate il nostro sito internet www.accademiaformativa.com, la pagina facebook e instragram.