Alessandro Lodato Costa nominato portavoce di Fratelli d’Italia di Imperia, Iacobucci: «Daremo vita ad un partito al servizio della gente»

Imperia. A seguito di un’attenta analisi delle esigenze organizzative del partito nella provincia di Imperia, considerata l’esigenza di addivenire in tempi congrui ad un organigramma provinciale rinnovato e rappresentativo di tutti i comuni imperiesi e comunque del territorio per zone omogenee, visto anche l’avvicinarsi delle elezioni regionali e politiche, si è provveduto a nominare quale portavoce di Fratelli d’Italia della città di Imperia e vallate Lodato Costa Alessandro.

«Fratelli d’Italia è in forte crescita e necessita di un’organizzazione capillare e sicura dal punto di vista etico e politico, la nostra classe dirigente deve rappresentare valori fondamentali quali la famiglia , l’amore per la Patria e la cristianità del nostro popolo, valori che non possono essere rappresentati da tutti.

Alessandro Lodato Costa è persona perbene , professionista affermato e stimato che nel capoluogo imperiese sarà sicuramente un punto di riferimento importante per lo sviluppo della nostra organizzazione e un ottimo riferimento per tutti coloro che vorranno entrare in contatto con il partito di Fratelli d’Italia.

A breve ad Imperia altri importanti cittadini imperiesi che si sono distinti come amministratori pubblici o come imprenditori si uniranno alla nostra organizzazione.

Daremo vita anche ad Imperia ad un partito protagonista sul territorio e al servizio della gente, soprattutto verso chi dalla politica attende risposte ai problemi e che dice basta ad una politica che difende solo i propri interessi» – dichiara Iacobucci.

La nomina a firma del segretario provinciale Fabrizio Cravero: nomina lodato costa