Al mercato coperto di Bordighera appuntamento con la festa di Carnevale

Bordighera. Giovedì 20 febbraio, alle 16.30, al mercato coperto di Bordighera si terrà l’appuntamento con la festa di Carnevale per grandi e piccini, già prevista nel programma delle iniziative organizzate per la valorizzazione della struttura di piazza Garibaldi.

Così come accaduto nel pomeriggio dedicato ad Halloween, che ha riscosso grande successo, l’evento avrà inizio al Mercato con animazioni e giochi rivolti ai più piccoli: ci saranno il truccabimbi, l’amatissimo Bing, beniamino dei cartoni animati, e poi spazio per divertirsi con la baby dance.

La festa proseguirà poi con un corteo per i bambini che raggiungerà la parte ovest della città, coinvolta nello spirito del Carnevale da Bordiwest, dove per il gran finale è in programma una battaglia con le stelle filanti.

Prosegue così il calendario organizzato nell’ambito del progetto ideato da Marzia Baldassarre e Melina Rodà, con la collaborazione di Laura Pastore, che ha avuto avvio lo scorso ottobre.