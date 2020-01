Al liceo Vieusseux di Imperia kermesse dedicata a cultura, musica e spettacolo

Imperia. Il 24 gennaio dalle 17 alle 22.30, presso il Liceo “Vieusseux” si terrà la manifestazione “Vediamoci al Vieusseux”: una kermesse all’insegna della cultura, della musica e dello spettacolo.

Le iniziative saranno curate dagli alunni, guidati dai loro docenti, e vedranno la partecipazione due eccezionali guest stars: il professor Corrado Bologna e il celebre chitarrista Diego Campagna.

Ci saranno momenti dedicati alla musica, alle letterature, alla storia, alla danza, al teatro, alla scienza e tanto altro. «Venite a passare un pomeriggio e una serata ad alto tasso culturale assieme a noi!». E’ previsto anche “L’angolo dello sfizio”, dove potrete gustare un piccolo “SpuntiCena”. Service audio e luci di Alexander Service.

Il programma della serata:

Iniziative non ripetute:

Iniziative ripetibili secondo richiesta del pubblico:

Corrado Bologna (Torino, 26 novembre 1950) è un accademico e filologo italiano, interessato a filologia romanza, latino medievale, francese medievale, letteratura italiana, letteratura francese, linguistica storica. Ha lavorato alla RAI, conducendo per anni le trasmissioni radiofoniche pomeridiane di Radio Tre, che gli hanno permesso di perfezionare le capacità di padroneggiare differenti temi culturali e le doti retoriche della comunicazione in pubblico; divenuto quindi ricercatore e professore presso l’Università di Chieti e all’Università di Ginevra, dal 1986 ha insegnato filologia romanza prima a Chieti, dove divenne preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, poi all’università di Roma “Sapienza” (1997-2004) e infine a Roma III, dove ha insegnato Filologia e linguistica romanza.

Tiene corsi anche all’Università della Svizzera italiana (USI). Dal 2016 insegna Letterature romanze medioevali e moderne alla Scuola Normale Superiore.Ha collaborato a riviste quali “Cultura neolatina”, “L’immagine riflessa”, “Critica del testo”, “Rivista di storia e letteratura religiosa”, “Studi danteschi”, “Studi germanici”, continuando a lungo a coltivare anche la comunicazione radiofonica a Rai Radio 3.

Diego Campagna, chitarrista tra i più noti a livello internazionale, medaglia di onore per la sua attività artistica nel mondo ricevuta negli Stati Uniti d’America nel 2019, Diego Campagna è conosciuto come un esecutore carismatico famoso per il suo repertorio poetico e virtuosistico. Ha studiato presso il Mozarteum di Salisburgo laureandosi con il massimo dei voti con il M° Eliot Fisk. Tra i grandi interpreti che hanno suonato con lui il grande soprano Mariella Devia, il “Neus Wiener Quartet” di Vienna, il violinista Fation Hoxholli, il violoncellista Katharina Gross, esibendosi in alcuni delle più prestigiose sale da concerto d’Europa e Stati Uniti come la Carnegie Hall di New York, il Lincoln Center a NYC, la Juilliard School of Manhattan NYC, la Jordan Hall di Boston, la Großes Saal al Mozarteum di Salisburgo, la Kawai Hall di Osaka, il Teatro Municipale I. Pane di Asuncion, la Jan Hus Church e la Pisek Hall di Manhattan-NYC per Vox Novus, il Casinò Theatre di Newport, l’Alpen Center di Città del Capo, il Conservatorio Nazionale di Pechino.

Nel giugno 2014, dopo i suoi concerti a Newport e Rhode Island, ha ricevuto la chiave della città da parte del Sindaco per il suo importante valore artistico e il 22 giugno è stato dichiarato il “Diego Campagna Day”. Il 5 luglio 2015 dopo il suo recital ad Asunciòn in Paraguay alla presenza del Ministro della Cultura e degli Ambasciatori di sette Paesi, viene insignito del titolo di “Visitatore Illustre” per i suoi alti meriti artistici e culturali; nel 2016 viene proclamato dal Sindaco cittadino onorario di Badalucco (Imperia, Italia) sempre nel 2016 riceve un premio dalle principali scuole pubbliche di New York City per la sua carriera artistica nel mondo ed il suo impegno per i giovani e la musica.

È il dedicatario di numerosi brani scritti da alcuni dei più importanti compositori contemporanei. E’ “Visiting Professor” in importanti istituzioni mondiali come la Juilliard School di Manhattan, NYC ed il Conservatorio Centrale Nazionale di Pechino. E’ il Direttore Artistico dell’etichetta discografica “Ets Cordes”, Roma.

