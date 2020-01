Addio a Enzo “Fantasia”, pioniere dei videogame e amico di Vasco

Sanremo. Ha voluto lasciare questo mondo indossando la maglietta di Vasco, un amico speciale conosciuto sulle sponde di Portosole quando la rockstar frequentava la Città dei Fiori e affittava film e serie tv nel suo negozio di via San Francesco. Se n’è andato così Romeo Vincenzo, per gli amici Enzo “Fantasia”, storico titolare dell’omonima attività di noleggio e videogame che ha gestito per oltre 25 anni, assicurandogli una nuova gestione prima di lasciare il lavoro per motivi di salute.

Pioniere in Italia delle attività commerciali di rivendita di videogiochi e console, Romeo si è spento all’età di 63 anni al termine di una lunga sfida con il destino durata due anni, attraverso i quali ha lottato fino all’ultimo con un male incurabile. Spirato nel letto di casa poco dopo la mezzanotte, Enzo lascia la moglie Tiziana, la figlia Valentina, i fratelli Alessandro, Giacomo e Adriano e un vuoto incolmabile in tutta la città, soprattutto nel cuore dei tantissimi clienti che a lui si sono affidati non solo come commerciante di fiducia ma anche come amico. Il funerale si terrà giovedì alle 15.30 presso la chiesa Nostra Signora di Baragallo.