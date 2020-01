Montecarlo. Sono partiti i corsi dell’Accademia del Centro studi templare con base nel Principato di Monaco. Sono già alcune decine gli iscritti, molti anche della provincia di Imperia e, in particolare, del comprensorio intemelio.

“Lo scopo dei corsi – spiega Domizio Cipriani, Presidente e Gran Priore Magistrale del Ordre des Templiers de Jérusalem – è di insegnare le tecniche necessarie a vivere il momento presente, la chiave della felicità e del successo, verso il benessere per diventare attori della propria vita quotidiana, senza essere effetto degli eventi, imparando a utilizzare l’emisfero cerebrale destro, la nostra parte intuitiva connessa al superconscio”. Prosegue: “Una metodologia di sviluppo personale per raggiungere uno specifico obiettivo personale, professionale o sportivo. Acquisendo competenze in tre grandi sfere della vita di ogni individuo quali: quella personale, la organizzativa e la professionale”. E poi. “Si sviluppano le potenzialità, si accresce l’autoconsapevolezza e la motivazione, si individuano nuove possibilità per formulare piani d’azione concreti e vincenti per noi e gli altri. Quello che i nostri predecessori, i nobili cavalieri del tempio, definivano “essere sempre presenti e vigilanti come un guerriero”. Chiunque volesse iscriversi al centro, può collegarsi al sito web ufficiale: www.knighttemplar.net. “Sono previsti seminari, corsi e tavole rotonde per apprendere e condividere la conoscenza e le nuove opportunità con i membri del comitato scientifico, un’esperienza da vivere e condividere – aggiunge Cipriani -. Per gli iscritti ai corsi è anche disponibile un’area di download. La preparazione è sia teorica che fisica, perché il percorso prevede anche una serie di esercizi di respirazione e stretching necessari, da effettuare quotidianamente e verranno insegnati tramite video dimostrativi.”.

Alcuni membri del comitato scientifico. Jean Pierre Giudicelli De Cressac Bachelerie: autore, ex professore di Lettere e filosofia all’università normale di Nizza; Domizio Cipriani: autore, presidente e sociologo del centro studi, ex sportivo, professionista e maestro di arti marziali; Giovanni Vota: autore, ingegnere quantico creatore del metodo spiritual Quantum Coaching e spiritual Quantum regression; Barna Imre: professore dell’Università di fisica nucleare di Budapest e relatore al Cern di Ginevra: Costantino Mazzanobile D’Aragona: naturopata, professore e relatore associato al new York General hospital Ed all’Università di Harvard; Franco Quillico: docente di strategia e finanza al politecnico di Milano ed all’Università di Monaco; Filippo Bobola, esperto in bioenergetica; Raphael Pachiaudi, professore di sociologia e bibliofilo e Stefano Varjas, ricercatore e inventore sulle conoscenze di Tesla e del campo quantico.

Il centro studi ha sede al numero 25 di avenue de La Costa, 9800, Principato di Monaco. Mentre la sede dell’Accademia è al 2 bis promenade Honoré II, 9800, Principato di Monaco.