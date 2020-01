Bordighera. L’under 13 maschile a ranghi ridotti, a causa delle assenze dovute all’influenza, coglie una bella vittoria in trasferta sul campo del Villefranche sur Mer con il risultato di 14 a 9 a favore dei bordigotti.

Partita comunque non facile con un primo chiuso in svantaggio di una rete ma, grazie ad un ottimo inizio di ripresa, i biancorossi recuperano e mettono al sicuro la gara controllandola sino al termine anche in considerazione della

mancanza di cambio.

La gara era valida per la 8^ giornata della prima fase del campionato dipartimentale francese, girone D. Prossimo appuntamento per le formazioni bordigotte, domenica 2 febbraio al Palazzetto 2 giugno di La Spezia per la disputa delle gare del terzo concentramento del campionato regionale under 15 maschile con la partecipazione oltre dell’ABC Bordighera sotto la guida di Gigi Giribaldi, delle compagini della S Camillo Imperia, della Ginnastica Spezia e della Pallamano Ventimiglia.

Questa la formazione dell’ABC Bordighera scesa in campo: Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Ascone Christian, Fillippi Simone, Galant Daniel, Vitetta Davide, Balduzzi Alessandro.

Coach: Maria Grazia Germano

8^ giornata – 1^ fase campionato dipartimentale honneur Alpi Marittime

under 13 maschile – poule D

Sabato 25 Gennaio 2020 – ore 14,00 a Villefranche sur Mer:

HBC Villefranche St Jean Beaulieu – ABC Bordighera H. (1T 5-4) 9 – 14