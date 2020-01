Abbandona l’auto senza benzina in A10 e si allontana: rintracciato a Imperia Ovest dopo ore

Imperia. Ha vagato per ore in autostrada, dopo aver abbandonato la propria Opel Astra, rimasta senza benzina, sulla A10. Si tratta di un francese di 29 anni, abitante a Cannes La Bocca, trovato intorno alle 3 del mattino dalla polizia stradale, che lo cercava dalle 17, quando è stata trovata l’auto lasciata con le quattro frecce inserite.

Il giovane era rannicchiato, fuori da una galleria a circa un chilometro di distanza dal luogo in cui si era allontanato.

La vettura era stata avvistata nel pomeriggio su un viadotto vicino all’area di servizio di Conioli, direzione Francia, tra le gallerie “Caravella” e “Madonna della Costa”, all’altezza di Aregai. A bordo non c’è nessuno. Subito si è temuto il peggio, anche perché non erano stati segnalati pedoni sull’A10. Inoltre l’auto era su un viadotto e si pensava che il conducente, che soffre di problemi psichici, avesse compiuto un gesto estremo.

Per diverse ore, del conducente scomparso non si è avuta nessuna traccia. I vigili del fuoco hanno effettuato più sopralluoghi al di sotto del viadotto, in un terreno incolto, ma anche in questo caso l’esito delle ricerche è stato negativo. Intorno alle 3, la polizia stradale lo ha trovato nei pressi di Castellaro, sempre sull’A10. Il 29enne è stato ricoverato in ospedale.