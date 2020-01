Sanremo. Si presenta al pubblico proprio all’inizio del 2020, con il chiaro intento di diventare un punto di riferimento nell’organizzazione di eventi legati al food and beverage di eccellenza.

Stiamo parlando di “Suavitatis. Food Beverage & Taste”, nuovissima associazione culturale del Ponente Ligure che apre i battenti con una vera e propria cena di gala il prossimo 18 gennaio alle 20 in una location d’eccezione: la splendida sala Biribissi del Casinò di Sanremo.

«C’è un grande fermento nel mondo dell’enogastronomia che merita maggiore attenzione – dichiarano i fondatori dell’associazione, tre giovani ragazzi ponentini – Suavitatis sarà un contenitore, un punto di incontro per appassionati di degustazione. Organizzeremo serate enogastronomiche, di degustazione, corsi e seminari. Toccheremo il mondo del vino, dei distillati, del cibo ma anche del sigaro e degli abbinamenti».

“Suavitatis” deriva dal Latino e significa “Aroma”. Ed è attraverso l’aroma che l’associazione farà da guida attraverso un viaggio fatto su misura per chi ha voglia di scoprire, imparare, degustare ed emozionarsi.

La Cena di Gala sarà il primo appuntamento ufficiale dove conoscere il marchio Suavitatis e gli eventi in programma, oltre che godere di un ottimo menu pensato ad hoc per l’evento. Per informazioni e prenotazioni, si può contattare direttamente l’associazione attraverso la pagina facebook ufficiale “Suavitatis – Food, Beverage & Taste”, la mail suavitatis.info@gmail.com oppure attraverso telefono/whatsapp al 346/0876303.