Sanremo. Prende vita nella città dei fiori il gruppo #Cyrcusbynight. E’ un gruppo esplosivo formato da otto amici che collaboreranno per realizzare un comune progetto: creare eventi e feste nei locali più cool della Riviera dei Fiori.

Tre anni fa a Sanremo nacque una realtà unica nel suo genere, grazie all’idea di Luca Longofilo aka Luca LYJ Dj, produttore e chitarrista: la Green Apple Records. Inizialmente voleva essere solo un piccolo home recording dedicato al missaggio e al mastering audio professionale, ma quando si presentarono ragazzi con esigenze diverse, dove alcuni evidenziarono l’esigenza di produrre ed editare i loro brani, mentre altri cercavano dentro di sé lo sfogo del suono da discoteca mixato nel live, nacque l’idea di aprire lo studio anche alle esperienze personali di questi ragazzi.

In questo modo lo studio fornisce non solo mezzi molto costosi ma anche tecniche raffinate del vero lavoro di editing e di produzione discografica per sfociare nel sound vero e proprio del dj producer moderno. I ragazzi possono apprendere che cosa significa far diventare una passione un vero e proprio mestiere.

Nasce così il #Cyrcusbynight, un gruppo di lavoro che si muove per organizzare e gestire il mondo della notte con passione e musica, come protagonisti senza compromessi. Ideali artistici, una forza lavoro unica, un’energia giovane che si espande nel cuore della città: è questo il #Cyrcusbynight.

Lo staff:

DJ: Luca longofilo LYJ E DJ Enzo testini aka Tex

PR: DanielSan, Simone, Benedetta, Carlotta

Animazione: WannaWanda

Producer: Luca Longofilo

Etichetta discografica: Green Apple records

Organizzatore e amministratore: Alessandro Eneide

Consulente del lavoro e giuridica aziendale: Mari Saffioti

Il #Cyrcusbynight vi aspetta domenica 26 gennaio al Tatanka di Arma di Taggia per un’apericena con il botto, organizzato in collaborazione con il Flowers. «Vogliamo solo sorrisi liberi» – dice il gruppo.

Per info contattare Alessandro Eneide al +39 3392801290.