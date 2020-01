A processo per traffico di anabolizzanti, ma il fatto non costituisce reato: assolti tre imperiesi

Imperia. Tre culturisti imperiesi, a processo con l’accusa di traffico di anabolizzanti, sono stati assolti dal giudice monocratico Maria Marta Russo del Tribunale di Imperia che ha pronunciato la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”. Si tratta di Luca Croce, 28 anni, Maurizio Rittore, 35 anni e Giancarlo Formica, 40 anni.

I fatti. Nel maggio del 2013, in base alla legge 376/2000 che vietava il commercio di sostanze dopanti, i tre culturisti vennero arrestati. Ma la legge venne poi depenalizzata dall’articolo 586 del codice penale con la quale è stato introdotto il dolo specifico, che prevede la condanna di chi traffica anabolizzanti per uso professionale: ovvero per l’atleta che faccia ricorso a sostanze chimiche per migliorare le proprie prestazioni agonistiche. Caso del tutto diverso, come appurato, da quello dei tre imputati che avevano fatto uso di anabolizzanti per motivi estetici e non professionali.

A difendere gli imperiesi erano gli avvocati Marco Noto e Ambra Marchese.