A Monaco l’anteprima mondiale del nuovo film di James Bond

Monaco. Buone notizie per gli appassionati di James Bond. Il Grimaldi Forum – secondo quanto riportato da Monaco-matin – ospiterà un evento eccezionale il prossimo 7 aprile: l’anteprima mondiale del nuovo film di 007, alla presenza di Daniel Craig, l’attore che nelle ultime pellicole ha interpretato la spia inglese.

La venticinquesima puntata delle avventure cinematografiche di James Bond ha come titolo “Dying Can Wait”, che grosso modo in italiano suona come “Il morire può aspettare”.