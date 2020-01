Diano Marina. Dopo il grande successo del Capodanno in piazza, con tantissima gente a festeggiare l’arrivo del 2020 insieme a Gianni Rossi e Polo Dj, il nuovo anno a Diano Marina si apre con una variegata offerta, anche a beneficio dei tantissimi turisti arrivati per l’ultima parte delle festività, in un centro cittadino addobbato a festa, con il maxi albero luminoso in piazza, la filodiffusione, i negozi aperti e… tanto altro.

Giovedì 2 gennaio

– “Scopri il Museo tra il vecchio e il nuovo anno” – Museo Marm Palazzo del Parco – ore 10.30

In programma una visita guidata alle varie sale del Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, corso Garibaldi 60.

– “Bio-passeggiata sulla spiaggia” – ritrovo presso Ufficio Iat (via Genala) – ore 11

Gli esperti dell’Associazione InfoRmare propongono una agevole camminata in riva al mare, alla scoperta della biodiversità del mare e della “naturalità” della battigia invernale, a volte così diversa da quella estiva. La partecipazione è gratuita e la durata è di circa un’ora. Il ritrovo è fissato presso l’Ufficio Iat, accanto alla chiesa parrocchiale. L’iniziativa è adatta a persone di tutte le età.

– Natale Bimbi “Fluffy Puppets Christmas Show” – piazza Martiri della Libertà – ore 15.30 Fluffy Puppets Christmas Show, accompagnato da musiche natalizie, è un coinvolgente e divertente spettacolo, ovviamente dedicato ai più giovani, presentato dai pupazzi più pazzi del mondo. Per tutti i bambini anche il sempre tanto amato zucchero filato.

– Natale Musicale Dianese – Concerto di Capodanno “La grande bellezza della musica” – sala

consiliare – ore 16.30

Secondo appuntamento per la rassegna Natale Musicale Dianese. Arie da opere (come Turandot di Puccini, Carmen di Bizet e Rigoletto di Verdi), brani della tradizione napoletana e canzoni d’autore compongono il ricco programma dell’atteso Concerto di Capodanno di Diano Marina, in programma il 2 gennaio presso la sala consiliare di palazzo comunale, dalle ore 16.30, con ingresso libero. Si esibiranno Yue Wu e Marika Colasanto (soprani) e il basso Ivan Marino, accompagnati da Francesco Barbagelata (che proporrà anche un suo medley natalizio) al pianoforte. Alcuni brani saranno proposti a due voci.

Venerdì 3 gennaio

– 21° Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palasport Canepa – tutto il giorno Seconda giornata di sfide per il torneo di pallavolo giovanile, con 12 squadre della categoria Under 18 femminile in arrivo anche da fuori regione.

– “Il Museo per i bambini” – Museo Marm Palazzo del Parco – ore 10.30 Caccia il tesoro con viaggio nella storia, per piccoli avventurosi, dai 7 ai 14 anni

– Natale Bimbi – Christmas Fantasy Show – piazza Martiri della Libertà – ore 15.30 Per il ciclo Natale Bimbi, ecco un spettacolo di circo a tema natalizio presentato da un artista del circo nazionale di Mosca, con verticali, bizzarri equilibri e giocolerie vertiginose. Da non perdere.

– Concerto della Camerata Musicale Ligure – “Viaggio in Italia” – sala consiliare – ore 17.30

di 8 Galleria fotografica Diano Marina dà il benvenuto al 2020









Nel trentennale dalla sua costituzione, la Camerata Musicale Ligure (Giovanni Sardo, Marco Moro, Simone Mazzone e Josè Scanu) propone un concerto delle festività dal titolo “Viaggio in Italia”, con un omaggio all’opera (Giocchino Rossini, sinfonia da “La gazza ladra”) e al cinema italiano (brani di Nino Rota, Fiorenzo Carpi, Nicola Piovani ed Ennio Morricone, tratti dalle colonne sonore di alcuni famosi film), infine un omaggio alla canzone d’autore, con una fantasia di vari artisti, da Fabrizio De Andrè e Frank Sinatra. L’appuntamento è presso la sala consiliare del Comune, in piazza Martiri della Libertà. Ingresso libero, inizio dello spettacolo alle ore 17.30.

Sabato 4 gennaio

– 21° Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palasport Canepa – tutto il giorno L’impianto sportivo di via Diano Castello ospita, come di consueto nei primi giorni dell’anno, un torneo di pallavolo giovanile. In campo 12 squadre della categoria Under 18 femminile.

– “Extra Omnes, fuori dal Museo!” – Museo Marm Palazzo del Parco – ore 10.30 “La bellezza del Natale nell’arte sacra” è il tema visita guidata proposta dallo staff del Marm. Il ritrovo è fissato presso i giardini di Palazzo del Parco, alle ore 10.30, per intraprendere un tour a piedi alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Diano Marina. Quota di partecipazione: 2 euro.

– Christmas Time & Gianni Rossi Show – musica, animazione e shopping – centro cittadino,

dalle ore 17 Per il primo giorno dei saldi invernali, ecco il terzo appuntamento delle festività natalizie con

Christmas Time: musica dal vivo con due band e lo spettacoli di Gianni Rossi nella centralissima piazza Martiri, bancarelle a tema, dolci e caldarroste, befane che distribuiscono caramelle ai passanti, animazione e tante proposte per i primi acquisti dell’anno.

Domenica 5 gennaio

– 21° Torneo della Befana – pallavolo giovanile – Palasport Canepa – mattina Ultime fasi del torneo giovanile (Under 18) di pallavolo femminile. La finale si svolge nel pomeriggio al Palaravizza di Alassio, dove si concludono anche i tabelloni delle altre categorie.

– Diano Colleziona – mercatino – via Petrarca e via Santa Caterina da Siena, tutto il giorno Anche la prima domenica di gennaio si caratterizza nel centro di Diano Marina per la presenza di tante bancarelle con oggetti d’antiquariato e hobbistica.

– La 5 miglia della Befana – corsa podistica – partenza e arrivo in piazza Martiri della Libertà Quarta edizione per la corsa podistica non competitiva per le vie cittadine di Diano Marina, aperta a tutti, podisti e non, bambini, befane, cani, passeggini, con l’organizzazione di Cristian Mallardo, in collaborazione con Dianese & Golfo 1923 e “Amici di Michael”. Due percorsi: 5 miglia e 5 km (Family Run). Evento a scopo benefico, parte del ricavato verrà devoluto all’Associazione Il Cuore di Martina

Onlus.

– Natale Bimbi “Arriva la Befana” – piazza Martiri della Libertà, ore 15.30 Come tradizione a Diano Marina, per la gioia dei bambini, la Befana arriva a bordo del suo “trattore elettrico” e girerà per le vie cittadine regalando carbone e caramelle ai bambini. Divertenti intermezzi accompagneranno il pomeriggio. Gran finale in piazza del Comune con un esilarante spettacolo con il fuoco.

– Natale Musicale Dianese – Concerto dell’Epifania “Tra swing, jazz e Klezmer” – sala Consiliare – ore 16.30

Concerto del duo composto da Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte), con una ricca esperienza alle spalle (36 anni di attività) ed un vasto repertorio. In programma brani di Bernstein, Walton, Gershwin, Grgin, Gualdi, Hagen, Milani, Williams e Mangani, inoltre musiche tradizionali Klezmer.

Eventi continuativi – sino al 6 gennaio

– Mostra collettiva “Forma e colore”, presso Palazzo del Parco (sala mostre R. Falchi), con apertura da martedì a sabato, dalle ore 15.30 alle 19 (festivi solo su appuntamento). In mostra una selezione di opere, di vario genere, di artisti di valore nazionale e internazionale. Dettagli al seguente link: https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/mostra-forma-colore

– Pista di pattinaggio “Christmas on ice”, sul Molo delle Tartarughe, aperta tutti i giorni (ore 10-

12.30 e 15-24).

– Presepe artistico, presso l’Oratorio della SS. Annunziata, sulla via Aurelia.