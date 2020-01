A Camporosso domenica 5 è festa con “Aspettando la Befana”

Camporosso. Le piazze del centro storico di Camporosso si trasformeranno in un grande mercato, domenica 5 gennaio, dalle 9 alle 18, con l’evento ‘Aspettando la Befana‘. Le bancarelle, allestite sia in piazza Garibaldi che in piazza Adorni, saranno una trentina e proporranno oggetti realizzati da hobbisti, artigiani e brocante. All’ingresso del paese, in piazza Marconi, ci saranno le bancarelle di due associazioni: “NonSiamoSoli”, onlus di volontariato per malati oncologici, e “Terra di Confine“.

Dalle 14,30 di lunedì 6 gennaio, invece, piazza Garibaldi sarà dedicata ai bambini: un intero pomeriggio tra giochi, baby dance, divertimento e merenda per tutti i bimbi che parteciperanno all’evento per festeggiare l’Epifania insieme con l’associazione Arcobaleno.