Ventimiglia. Weekend intenso per il Ventimiglia Basket nonostante la festa dell’Immacolata.

Inaugurano il ponte venerdì 6 dicembre gli Under 15 che vincono a fatica 62/53 contro i pari età di Vado nel recupero della prima giornata, partita iniziata a mille dai giovani frontalieri che dopo aver acquisito un buon vantaggio nel primo quarto, hanno rischiato di sciupare tutto andando sotto ritmo per gran parte della partita. È andata bene.

Sabato mattina gli aquilotti junior giocano e si divertono contro i loro pari età di Ospedaletti. Al di là del risultato e della vittoria dei leoncini che a questa età conta davvero nulla, da sottolineare l’impegno e la gioia nel giocare e divertirsi insieme, davvero un bel gruppo.

L’Under 13 di coach Fabio perde in volata a Vado nel campionato regionale per 62 a 55 dopo aver condotto per quasi tutta la partita,errori di gioventù che aiuteranno a crescere. Domenica pomeriggio a Taggia festa del Minibasket, 25 piccoli leoncini hanno invaso la palestra divertendosi e facendo divertire i genitori in tribuna, tante piccole emozioni quando ci sono questi bambini in campo.

Chiude il weekend la prima squadra in trasferta a Varazze che perde sul filo di lana 57/54 una partita abbordabile, tutto tesoro ed esperienza per il futuro. Questa settimana a partire dal 12 sarà ancora ricca di impegni e sono già al lavoro per farlo al meglio.