Volley tra le pozzanghere al mercato dei fiori, in settimana sopralluogo del Comune

Sanremo. Giocare a pallavolo nelle palestre allestite all’interno del mercato dei fiori sta diventando un vero e proprio percorso a ostacoli per gli atleti che si allenano nella struttura pubblica da quando è stata abbandonato il campo di Villa Ormond.

Nel derby di oggi tra Nuova Lega e Riviera Volley, nonostante le piogge non siano certo quelle dei giorni scorsi, gli allenatori delle rispettive squadre si sono visti costretti a asciugare il campo tra un punto e l’altro a causa delle infiltrazioni provenienti dal tetto e che precipitano sul terreno di gioco in pvc da, ormai, alcuni mesi.

Il big match odierno si è disputato ugualmente dopo che l’arbitro ha deciso di non rinviare ulteriormente e per la quarta volta una partita di pallavolo.

Dal Comune fanno sapere che i lavori di messa in sicurezza partiranno con l’anno nuovo. La gara per l’affidamento dell’appalto del valore di 515 mila euro è stata espletata e in settimana è previsto il primo sopralluogo con i tecnici comunali e la ditta incaricata.