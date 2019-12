Ventimiglia. Continuano le iniziative del Lions Club Ventimiglia presieduto da Roberto Capaccio per raccogliere fondi per interventi sul territorio. In particolare, quest’anno, uno fa gli obiettivi che i Lions ventimigliesi si sono prefissi è quello di acquistare una barella pediatrica per una pubblica assistenza della zona.

Buona parte dei fondi è stata raccolta nel corso di quella che viene simpaticamente definita “enolotteria”, che da alcuni anni si svolge in occasione del tradizionale scambio degli auguri fra soci, parenti ed amici.

Protagonisti sono stati i sommelier Ais Mirco Rossato e Giancarlo Orengo che, con competenza ed humour, hanno saputo mettere in evidenza i pregi e le caratteristiche delle bottiglie in palio, permettendo anche ai meno esperti di avvicinarsi al mondo del vino.

«Le attività del Lions Club Ventimiglia, però, non si limitano solo alle raccolte fondi , infatti, nell’anno nuovo stiamo organizzando un convegno che vedrà, il 18 gennaio, esperti scientifici, filosofici, amministrativi, politici, confrontarsi sul tema della donazione degli organi», precisa il presidente Capaccio.