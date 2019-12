Ventimiglia. La scuola serale per adulti, istituzione pubblica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha aperto le porte anche a familiari e amici, per uno scambio di auguri in occasione delle festività natalizie e per condividere cultura, cibi e tradizioni gastronomiche provenienti da Europa, Asia, Africa e Americhe.

Cibi di mille sapori, dai Barbagiuá liguri ai dolci Bengalesi, dal sobao al Tajine di pollo, dal pane carasau alla torta verde albanese, dalla pizza pugliese alla samosa pakistana, passando per tiramisù, cous cous, tacos, pandoro e panettone, empanadas, riso cantonese, pakora e tante altre ricette dai nomi quasi impronunciabili ma dai sapori speziati e dagli aromi profumatissimi che hanno trasformato la serata in un incontro di mille culture, all’insegna del rispetto, della condivisione e della convivenza civile.

La scuola ringrazia coloro che hanno partecipato e contribuito con le loro specialità e grande entusiasmo alla riuscita dell’iniziativa.