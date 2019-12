Ventimiglia, scomparsa di Massimo Brogna. La famiglia: «Siamo grati per il sostegno che in tanti ci hanno mostrato»

Ventimiglia. La famiglia Brogna desidera ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia funebre di Massimo.

«Siamo grati per la vicinanza ricevuta in questa delicata circostanza e per il sostegno che in tanti ci hanno mostrato in questo triste momento – dichiara Maurizio Brogna, dirigente della prima squadra del Don Bosco Vallecrosia Intemelia – Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale e i vigili, che hanno presenziato alla funzione, e il personale del Borea a Sanremo».